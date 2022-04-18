«Фантастические твари» провалились в прокате

Фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» провалился на старте проката, пишет портал Deadline. В ночь премьеры в США картина собрала лишь $6 млн, представив наихудшие показатели среди всех частей франшизы о вселенной Гарри Поттера.

Специалисты отмечают , что лента провалилась, даже несмотря на запуск фильма в выходной день, чтобы привлечь максимальную аудиторию. Теперь, чтобы окупиться, ленте с бюджетом в $200 млн необходимо сделать достойную кассу во время показа в других странах.

До этого стало известно, что Warner Bros. может закрыть серию в случае провала третьего фильма в прокате. Многие аналитики считают, что компании нужно снимать проекты о Хогвартсе и почаще показывать любимых фанатами персонажей, чтобы вернуть доверие. Так, HBO Max собирается снять сериал по вселенной «Гарри Поттера». А режиссёр первых двух частей «Гарри Поттера» Крис Коламбус выразил желание заняться экранизацией пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя», которая сюжетно продолжает серию книг Роулинг.

Ранее Warner Bros. заявила о переносе выхода фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» в России на неизвестный срок. Лента должна была выйти в российский прокат 14 апреля, однако руководство студии решило перенести релиз из-за военной спецоперации на Украине.