Фильм «Барби» покажут в России: когда выйдет, где смотреть

Фото: Warner Bros./Keystone Press Agency/Global Look Press

Фильм «Барби» может стать доступным для просмотра в России уже в ближайшее время, несмотря на прекращение показа лицензионных голливудских картин. Когда и где россияне смогут посмотреть новинку?

Пиратскую копию фильма с дубляжом на русском языке привезут из других стран. Новинки Голливуда уже поставляли в Россию из Казахстана, но премьера «Барби» и «Оппенгеймера» оказалась под вопросом из-за предупреждения властей США о возможных последствиях помощи РФ со стороны третьих государств.

Когда россиянам станет доступна онлайн-версия «Барби»

Кинокомпании-мейджоры установили продавцов и схему поставок в Россию пиратских копий голливудских новинок, поэтому премьеры фильмов, в том числе «Барби», состоятся на цифровых платформах.

Онлайн-версия картины появится на российских ресурсах после того, как будет опубликована на голливудских платформах. В США фильмы попадают на цифровые площадки спустя 100 дней после релиза в кинотеатрах. В случае с «Барби» публикации картины в общем доступе стоит ждать в начале осени.

Есть ли шанс увидеть «Барби» в кинотеатрах России

Кинокритики считают, что фильм «Барби» появится на больших экранах в России спустя месяц после мировой премьеры.

«Безусловно, россияне смогут посмотреть фильм „Барби“ в кинотеатрах. До недавнего времени голливудские релизы выходили у нас в стране примерно через неделю после мировой премьеры. Отмечу, что это были пиратские копии. Однако на данный момент логистика затруднена, и интервал увеличен. „Барби“ появится в наших кинотеатрах примерно через две недели», — заявил кинокритик Сергей Сычев «Вечерней Москве».

По данным Telegram-каналов, в Россию кино о Барбиленде в качественном дубляже привезут из Армении.

До сих пор российские кинотеатры показывали голливудские фильмы сразу после их премьеры. Так, к примеру, произошло с картинами «Трансформеры: Восхождение Звероботов» и «Флэш».

Как в России борются за показ «Барби»

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину принудительно лицензировать картины из США. Он считает, что показ фильмов можно организовать через схему «предсеансового обслуживания».

«Прошу вас поручить правительству РФ оценить целесообразность разработки постановления правительства РФ, предусматривающего введение в экспериментальном режиме механизма принудительного лицензирования кинокартин из недружественных стран в августе 2023 года в целях предоставления возможности российским гражданам посмотреть в российских кинотеатрах такие картины, как „Барби“ и „Оппенгеймер“», — цитирует его ТАСС.

Даванков считает, что если российские кинотеатры получат разрешение показывать кинокартины без согласия правообладателей, это будет лучшей поддержкой отрасли. Продажа билетов на востребованное кино компенсирует убытки и позволит сократить оказываемую помощь со стороны федерального бюджета России.

Сборы «Барби» в мировом прокате превышают $750 млн долларов. Лента вошла в топ-10 самых кассовых фильмов в текущем году. Помимо этого, она стала самой успешной картиной в карьере актеров Марго Робби и Райана Гослинга.

В основу фильма «Барби» легла история о приключениях куклы, которую выгоняют из идеальной страны Барбиленд из-за несоответствия нормам красоты. Она сталкивается с различными проблемами и находит свое место в мире. Как заявляют создатели, проект показывает, что Барби — это не только красивая кукла, но и женщина, способная преодолеть трудности и достигнуть успеха.

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