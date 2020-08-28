FIAPF дала оценку гендерно-нейтральным наградам Берлинале

https://static.news.ru/photo/cec20116-e931-11ea-907c-fa163e074e61_660.jpg Фото: snapshot-photography/ T.Seeliger/Global Look Press

Организаторы киносмотров могут самостоятельно определять подход к принципу награждения актёров и актрис. Такого мнения придерживаются в Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF), занимающейся аккредитацией международных кинофестивалей.

Некоторое время назад появилась информация о том, что организаторы Берлинского международного кинофестиваля Берлинале приняли решение ввести вместо призов за лучшие мужскую и женскую роли «гендерно-нейтральные» награды.

Каждый аккредитованный фестиваль должен сам определять подход к тому, каким образом оценивать работу актёров и актрис, — отметила директор по фестивалям FIAPF Флоранс Жиро в беседе с РИА Новости.

Начиная с 2021 года организаторы Берлинале будут вручать «Серебряных медведей» за лучшую главную роль и роль второго плана вне зависимости от пола исполнителя. Очередной фестиваль пройдёт в столице Германии 11-21 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что американская академия кинематографических искусств и наук не будет отказываться от гендерного разделения наград за актёрскую работу.