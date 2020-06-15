Фестиваль Star Wars Celebration отложили на два года

Ежегодный фестиваль Star Wars Celebration, посвящённый вселенной «Звёздных войн», отложили на два года. Организаторы приняли решение с учётом последствий пандемии коронавируса.
Следующее мероприятие теперь пройдёт с 18 по 21 августа 2022 года в калифорнийском городе Анахайм,
На Star Wars Celebration здоровье и безопасность наших поклонников, посетителей, экспонентов, гостей и персонала всегда стоит в приоритете для нас, — говорится в сообщении.
На фестивале обычно происходят анонсы новых проектов, проходят панели с авторами различных фильмов и сериалов вселенной и встречи с актёрами.
Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Disney+ объявил о выпуске всех девяти фильмов саги «Звёздные войны». Они стали доступны 4 мая.
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