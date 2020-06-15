Фестиваль Star Wars Celebration отложили на два года

https://static.news.ru/photo/07d889e6-afa5-11ea-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Ежегодный фестиваль Star Wars Celebration, посвящённый вселенной «Звёздных войн», отложили на два года. Организаторы приняли решение с учётом последствий пандемии коронавируса.

Следующее мероприятие теперь пройдёт с 18 по 21 августа 2022 года в калифорнийском городе Анахайм, сообщается на сайте StarWars.com. Купившим билеты предложили вернуть их или сохранить до будущего мероприятия.

На Star Wars Celebration здоровье и безопасность наших поклонников, посетителей, экспонентов, гостей и персонала всегда стоит в приоритете для нас, — говорится в сообщении.

На фестивале обычно происходят анонсы новых проектов, проходят панели с авторами различных фильмов и сериалов вселенной и встречи с актёрами.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Disney+ объявил о выпуске всех девяти фильмов саги «Звёздные войны». Они стали доступны 4 мая.