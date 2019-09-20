https://static.news.ru/photo/00765fde-db7a-11e9-9304-fa163e074e61_660.jpg Фото: Renzo Frontoni/Global Look Press

Фестиваль российского кино при поддержке Минкультуры РФ пройдёт в Милане с 23 по 27 сентября. Мероприятие откроет фильм режиссёра Рустама Хамдамова «Мешок без дна», говорится на сайте министерства.

В программе фестиваля примут участие фильмы Александра Ханта «Как Витька Чеснок вёз Леху Штыря в дом инвалидов», два фильма киностудии «Вертикаль» — «Конец сезона» режиссёра Константина Худякова и WEEKEND Станислава Говорухина — и фильм российско-итальянского производства Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России».

Продолжение фестиваля состоится в Турине на площадке Национального музея кино. Там представят фильмы «Конец сезона» Константина Худякова, WEEKEND Говорухина, «Легенда № 17» Николая Лебедева и новый фильм «Порт» Александры Стреляной.

Как ранее писал News.ru, российский анимационный мультфильм «Снежная королева: Зазеркалье» поборется за звание лучшего на ежегодном международном кинофестивале «Ниагара-Фолс», который проходит в американском городе Нью-Йорк.