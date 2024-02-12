Дэдпула и Росомаху показали в трейлере нового фильма Marvel Marvel показала Росомаху в новом трейлере фильма про Дэдпула

Фото: VancityReynolds/youtube.com

Marvel Entertainment опубликовала трейлер нового фильма про Дэдпула. В ролике также появился Росомаха, а сам фильм про дерзкого и ироничного супергероя теперь называется «Дэдпул и Росомаха». Трейлер появился на YouTube.

Из видео становится понятно, что в основе сюжета будет попытка Дэдпула по поручению правительства спасти саму киновселенную Marvel и ее героев. При этом среди них есть как уже полюбившиеся фанатам старые персонажи, так и совсем новые. Одним из основных героев, помимо самого Дэдпула, станет Росомаха в исполнении актера Хью Джекмана. Режиссером картины стал Шон Леви, снявший комедийный экшен «Главный герой».

Примечательно, что фильм «Дэдпул и Росомаха» получит неофициальный дубляж, переводом и озвучкой займется студия Red Head Sound: перевод на себя возьмет Татьяна Омельченко, уже работавшая с первыми двумя частями фильмов. Самого Дэдпула, как и прежде, озвучит Петр Гланц, а озвучку Росомахи традиционно доверили Александру Рахленко.

Ранее в Сети появился трейлер фильма «Планета обезьян: Новое царство», главную роль в котором сыграла Фрейя Аллан (Цири в сериале «Ведьмак»). Действие кинокартины происходит через несколько поколений после финала прошлой части — люди вынуждены выживать, пока на планете доминирующим видом стали обезьяны.