Фанатов «Властелина колец» разозлила эротика в новом сериале

https://static.news.ru/photo/a3c7c2ce-cab9-11eb-893f-96000091f725_660.jpg Фото: New Line Cinema

Фанаты фэнтези-саги «Властелин колец» требуют убрать из грядущего сериала по мотивам культовой эпопеи эротические сцены. Разозлённые поклонники составили петицию на портале Сhange.org. Авторы проекта наняли «интимных тренеров» для артистов и объявили кастинг для тех из них, кто не стесняется сниматься обнажённым.

«Наставники» должны были помочь актёрам почувствовать себя естественно в откровенных эпизодах. Юзеры отметили , что книги британского писателя Джона Рональда Руэла Толкина про мир Средиземья «наполнены невероятным христианским символизмом». По их словам, литератор сам был набожным католиком и его память «ни в малейшей степени не должна омрачаться беспричинной наготой».

Толкин, принципиальный католик, по своей сути, не одобрил бы включение эротики в свои работы. Такой поступок является полным неуважением к его наследию. <...> Творения Толкина всегда были в основном для дружной семьи. Оставьте это так, — заявили фанаты саги.

Сериал кинокомпании Amazon Studios «Властелин колец» станет самым дорогим в истории ТВ. Производство первого сезона будет стоить $465 млн. Один сезон сериала «Игра престолов», к примеру, обходился в $100 млн. Также стало известно, что планируется выпустить пять сезонов нового телешоу и снять спин-офф. Шоураннерами нового «Властелина колец» станут Джон Пейн, Патрик Маккей и Хуан Антонио Байона.

Ранее сообщалось, что в США к совместным съёмкам полнометражного аниме о легендарном короле из вселенной создателя «Властелина колец» Джона Толкина приступили кинокомпании Warner Bros. и New Line Cinema. Картина под названием «Властелин колец: Война рохиррим» расскажет об истории правления Хельма Молоторукого — девятого короля Рохана. Его именем была названа крепость Хельмовая падь, показанная в фильме «Властелин колец: Две крепости».