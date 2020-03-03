https://static.news.ru/photo/acf793e4-5d26-11ea-845c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicole Dove/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поклонники фильмов о Джеймсе Бонде написали открытое письмо к продюсерам с просьбой перенести премьеру нового фильма, получившего название «Не время умирать».

Обращение составили авторы крупнейшего фанатского сайта об агенте 007 в связи со вспышкой короновируса, сообщает The Hollywood Reporter.

По мнению поклонников, на прокат фильма не очень позитивные прогнозы. В Китае срок появления картины на экранах отложили, а премьера в Лондоне находится под вопросом. Поэтому, по мнению фанатов, с выпуском картины лучше повременить.

Это всего лишь фильм. Здоровье и благополучие фанатов по всему миру и их семей важнее. Мы четыре года ждали этот фильм. Качество ленты не пострадает из-за нескольких месяцев, и это только поможет кассе последнего фильма с Дэниэлом Крэйгом в роли Бонда, — говорится в письме.

Как писал NEWS.ru, в Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда. Также отменён масштабный рекламный тур по стране в поддержку проекта.