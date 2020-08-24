Файзиев отказался бы вырезать кадры с Ефремовым из «Вратаря галактики»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Режиссёр фильма «Вратарь галактики» Джаник Файзиев не поддерживает практику западных кинематографистов вырезать из своих картин сцены с актёрами, связанных со скандальными историями. В фантастической картине одну из ролей сыграл Михаил Ефремов.

Файзиев заявил, что категорически не согласен с такой практикой, напомнив о поговорке «от тюрьмы и от сумы не зарекайся».

Это страшная трагедия, он ответственен за то, что произошло, но он прекрасный артист, великий, и то, что он создал, — наше достояние. Почему мы должны лишать его этого? — цитирует режиссёра ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсеры сериала «Вампиры средней полосы» приняли решение убрать Ефремова из состава ленты. У него была главная роль. Позднее актёр Дмитрий Лысенков прокомментировал информацию о планах убрать попавшего в ДТП актёра из сериала.

ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров позже скончался в больнице. Ефремов помещён под домашний арест, ему грозит до 12 лет лишения свободы.