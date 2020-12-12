Европейская киноакадемия назвала лучшим фильмом трагикомедию «Ещё по одной»

https://static.news.ru/photo/cf1a90e8-3d09-11eb-96bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Члены жюри Европейской киноакадемии 12 декабря обнародовали своё решение по определению лучшего фильма года. Почётную награду получила трагикомедия «Ещё по одной» режиссёра Томаса Винтерберга из Дании. Церемония прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Некоторые из создателей фильма «Ещё по одной» получили от Европейской киноакадемии индивидуальные призы. Так, например, исполнитель главной роли Мадс Миккельсен был признан лучшим актёром. А Томас Винтерберг и его соавтор Тобиас Линдхольм получили награду за лучший сценарий. Картина повествует о компании друзей среднего возраста, которые узнают о неоднозначном исследовании. В нём говорится, что для счастья каждому человеку не хватает небольшой дозы алкоголя, принимаемой ежедневно. Друзья решают проверить эту теорию вместе.

Призы в других крупных номинациях Европейская киноакадемия распределила следующим образом. Лучшей актрисой стала немка Паула Бер. Она сыграла в картине «Ундина». Приз международной федерации кинопрессы получила работа Карло Сирони «Соле». Фильм стал плодом совместного труда итальянских и польских кинематографистов. Лучшим документальным фильмом был признан «Коллектив» (Румыния, Люксембург) режиссёра Александра Нанэу, сообщает ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский кинорежиссёр Андрей Кончаловский оценил жест по выдвижению его фильма «Дорогие товарищи!» на «Оскар», однако он сомневается, что комитет премии сможет по достоинству оценить его картину.