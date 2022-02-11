Евгения Брик незадолго до смерти подбирала имя для второго ребёнка

Евгения Брик планировала рождение второго ребёнка и даже начала подбирать имя для мальчика или девочки. Об этом актриса сама рассказала в интервью «Вокруг ТВ» за два года до смерти.

Артистка рассказала , что выбирать имя будущему ребёнку ей помогает дочь Зоя, хотя она уже и заявила, что будет ревновать к малышу, на которого уйдёт всё внимание. Однако, выразила уверенность Брик, девочка уже взрослая и наверняка будет помогать папе с мамой.

Обожаю, когда наша семья вместе, а не в разных концах света, не надо никуда спешить, а можно просто наслаждаться общением, — призналась тогда звезда «Стиляг».

Тогда же актриса, у которой на тот момент было огромное количество планов и мечтаний, рассказала, что дочь у неё интересовалась, что такое смерть. Девочке было три года, когда умер её дед, известный режиссёр и сценарист Пётр Тодоровский. Но дочь актрисы помнит, как пела и играла с ним.

И мы ходим на могилу к дедушке. Поэтому я мечтаю лишь об одном, чтобы все были здоровы, и мы были бы вместе. Хочется, чтобы такая жизнь была всегда, — сказала Евгения Брик.

Евгения Брик умерла 10 февраля в Лос-Анджелесе в результате длительной болезни. Актрисе было 40 лет, у неё остались дочь, муж Валерий Тодоровский и мама.

Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы Евгении Брик, последовавшей 10 февраля, стало онкологическое заболевание. Когда именно актрисе поставили этот диагноз, пока неизвестно.