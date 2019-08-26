https://static.news.ru/photo/c9c77e14-c8af-11e9-93d4-fa163e074e61_660.jpg Ева Лангория Фото: Kristin Callahan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса Ева Лонгория займётся съёмками фильма о создателе острого вкуса снеков Cheetos — Ричарде Монтанезе. Лента расскажет историю обычного сына иммигранта.

Мужчина вырос на ферме в Южной Калифорнии (США), но всегда мечтал об успешной карьере. Его жизнь изменилась, когда он начал работать уборщиком в компании Frito-Lay. Однажды ему в голову пришла идея о новом вкусе Cheetos, которая сделала их настоящим феноменом, пишет портал Deadline .

Кто сыграет главную роль, пока неизвестно. То же самое касается даты премьеры.

Ранее News.ru сообщал, что британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине, который будет состоять из трёх частей.

По словам исполнительного продюсера проекта Джеймса Рогана, глава РФ показал себя как один из самых значительных политиков 21 века.