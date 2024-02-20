Ева Грин, «Бойцовский клуб»: что от Голливуда нашли в «Мастере и Маргарите»

Фото: Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ева Грин

Драму режиссера Михаила Локшина, созданную по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», упрекали в большом количестве реверансов в сторону Голливуда. Какие кадры ленты напомнили зрителям зарубежные фильмы?

Кто из актеров «Мастера и Маргариты» похож на голливудских

Сыгравшую Маргариту в драме Локшина Юлию Снигирь сравнили с французской актрисой Евой Грин. В Сети сравнивают образы музы Мастера и заглавной героини фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин».

«Обожаю Еву Грин. Тоже возникало ощущение, что делали с размахом, чтобы в Голливуде поняли. И для широкого мирового зрителя, так сказать», — написала зрительница.

Пользователи отмечают, что Снигирь в картине Локшина имеет схожие черты лица с французской актрисой: широкие темные брови, пронзительный взгляд, бледная кожа. Кроме того, Маргарита одевается почти в той же цветовой гамме, что и мисс Перегрин.

«Еву Грин я впервые увидела в „Мечтателях“ Бертолуччи, конечно. Собственно, это был ее дебют в кино. А еще она совершенно потрясающая девушка Бонда — странная и нервная. Так что мне лестно такое сравнение. <...> Мне часто говорят, что мы похожи. Но думаю, скорее именно в этой роли. Так, в жизни, не очень», — отмечала Снигирь в одном из интервью после выхода сериала «Кровавая барыня».

Примерившего на себя роль булгаковского Воланда немецкого актера Аугуста Диля сравнили с исполнителем главной роли в сериале «Ганнибал» Мадсом Миккельсеном. В Сети отметили способность обоих звезд держать в напряжении зрителей исключительно молчанием и особым выражением лица.

«Хоть кто-то заметил схожесть Августа [Диля] и Мадса? Мне он еще Джереми Бретта (английский актер, широко известный по роли Шерлока Холмса в сериале „Приключения Шерлока Холмса“. — NEWS.ru) напоминает», — отметил пользователь Сети.

Фото: PLANET PHOTOS/Supplied by PLANET PHOTOS/Global Look Press Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Какие отсылки есть в «Мастере и Маргарите» к американским фильмам

Кадры с прокуратором Иудеи Понтием Пилатом и Иешуа Га-Ноцри напомнили зрителям стилистику фильма «Гладиатор» Ридли Скотта.

Немало отсылок пользователи Сети нашли и к фильму «Великий Гэтсби» База Лурмана, удостоенного премии «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика и лучший дизайн костюмов.

Вечеринку союза писателей с выступлением джазовой певицы зрители посчитали отсылкой к вечеринке в доме Гэтсби. Сцена объяснения Дейзи и Гэтсби в саду нашла свое продолжение в разговоре Мастера и Маргариты в беседке у дома булгаковского героя.

«Стилистически в фильме, может быть, мода похожа на „Великого Гэтсби“. Действия романа и „Великого Гэтсби“ — это одно время... В СССР — строительство коммунизма, а в США — ревущие 1920-е», — написала одна из пользовательниц.

Мастера, которого сыграл Евгений Цыганов, сравнили с героем Леонардо Ди Каприо в «Острове проклятых». При этом пользователи отметили лишь внешнее сходство персонажей — например, в схожем покрое шляпы. Кадр из «Острова проклятых» с Ди Каприо в шляпе стал в свое время мемом.

Бал Воланда напомнил пользователям Сети стиль фильма «Дюна». Сцены сближает цветовая гамма и выбранные для героев футуристичные костюмы.

Финальную сцену драмы Локшина с горящей столицей посчитали отсылкой к «Бойцовскому клубу» Дэвида Финчера.

«Я увидела только одну отсылку, когда смотрела, — к „Бойцовскому клубу“», — призналась одна из зрительниц.

В Сети вспомнили, как в конце американского психологического триллера главный герой, держа за руку Марлу Сингер, смотрит на рушащийся от взрывов город. В «Мастере и Маргарите» главные герои смотрят, как в Москве падают сталинские высотки и начинается пожар, символизирующий порожденный Воландом хаос.

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