https://static.news.ru/photo/4da29268-4011-11ea-892a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Харатьян и Марина Майко Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

В счастливом браке с главным гардемарином страны Марина Майко прожила 30 лет. Всё это время они с народным артистом Дмитрием Харатьяном поддерживали друг друга и вместе проходили жизненные трудности и испытания.

Как пишет Starhit, по словам 49-летней возлюбленной Харатьяна, они никогда не отдыхают отдельно и практически не расстаются. Марина также не посещает светские мероприятия без любимого мужа.

С Димой мы теперь даже не пазл, а монолит. Настолько срослись вместе, что теперь как одно целое. У нас даже манеры одинаковые, говорим похоже, — поделилась Майко.

Но не всегда жизнь пары была безоблачной. Когда-то Дмитрий Харатьян боролся с тяжёлой алкогольной зависимостью. Сам он не любит вспоминать об этом. Какие только методы не использовал актёр, чтобы бросить пагубную привычку, но ничего не помогало.

Внешне мы такие светлые блондины, но у нас было много очень тяжёлых моментов. Но чтобы не происходило, мы всегда возвращались к истокам. Этот человек меня не отпускает, — делится Марина.

Как рассказывал сам Харатьян, в какой-то момент он встал перед выбором: быть или не быть. После этого актёр принял волевое решение. Теперь, по его словам, любые разрушающие тело и душу пристрастия будь то алкоголь, курение или наркотики для него табу. Марина при этом утверждает, что если в браке нет трудностей и препятствий, то там нет и любви. Жена главного гардемарина страны уверена, что, если в доме нет конфликтов, значит там живут равнодушные друг к другу люди.

Дмитрий Харатьян и Марина Майко поженились в середине 1990-х годов. До этого они семь лет прожили в гражданском браке. Через год после свадьбы у Марины и Дмитрия родился сын Иван, который вырос копией отца. Сейчас наследник звёздной четы пишет музыку и продолжает актёрскую династию. В 2006 году он снялся в главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви».

Дмитрий Харатьян 21 января отметил юбилей. Актёру исполнилось 60 лет. С круглой датой народного артиста поздравил и президент России Владимир Путин.

Как писал NEWS.ru, ранее Харатьян дал интервью, в котором рассказал о пользе переноса релизов голливудских картин для нашего кино и российском кинорынку в целом.