«Это точно не Феллини»: в чем секрет кассового рекорда «Чебурашки» Лента Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым отечественным фильмом. Чем вызван такой успех?

Фото: «Централ Партнершип»

Фильм «Чебурашка»

Создателям фильма «Чебурашка» новогодние праздники принесли самый желанный подарок — рекордные 3, 082 245 млрд рублей за девять дней проката. На данный момент картина занимает лидирующую позицию среди всех отечественных фильмов, сместив с пьедестала «Холопа» Клима Шипенко, который смог преодолеть трехмиллиардный рубеж только на 46-й день показа. NEWS.ru узнал у экспертов, в чем причина феноменального успеха «Чебурашки» и означают ли кассовые сборы высокое качество картины.

Еще полгода назад российские кинотеатры придумывали варианты, как привести зрителей в залы и чем заменить стремительно покидающий Россию Голливуд. А уже сегодня владельцы отмечают первую большую победу индустрии с 2014 года. По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕИАС), за праздничный период с 31 декабря по 8 января в стране купили билетов на 4,5 млрд рублей, а в кино побывали 13,4 млн зрителей. Причем более 3 млрд составляют сборы семейной комедии «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко.

На втором месте в списке лидеров оказалась пятая часть мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк», вышедшая 29 декабря 2022 года. Но ее сборы существенно меньше — 404 млн рублей. Тройку лидеров новогоднего проката замыкает вторая часть комедии «Непослушник», стартовавшая за две недели до Нового года, — 453 млн рублей.

«Чебурашка» — это киновозрождение персонажа из советских мультфильмов, придуманного Эдуардом Успенским и отрисованного Леонидом Шварцманом. По задумке режиссера Дмитрия Дьяченко, чья трилогия «Последний богатырь» тоже ставила рекорды по сборам, необычный мохнатый зверек волшебным образом сваливается на голову жителям российского курортного городка вместе с несколькими тоннами апельсинов. Среди «пострадавших» — Гена. Только не крокодил, а человек со звериным характером, Геннадий Петрович в исполнении Сергея Гармаша. Сначала герой не рад незваному гостю, но со временем проникается к нему симпатией, как и весь город. Чебурашку пытаются отобрать, перекупить, украсть, но именно он в итоге устраняет все конфликты между людьми своими пушистыми лапами.

Фото: «Централ Партнершип» Геннадий Петрович в исполнении Сергея Гармаша

Обычно ремейки известных и любимых с детства историй зрители принимают со скепсисом. И «Чебурашке» это тоже грозило. Особенно после выхода первого трейлера, где анимация главного героя была скорее пугающе страшной, чем добродушно очаровательной. Финальная версия картины тоже далека от идеала: актеры неважно работают с графикой, к сюжету много вопросов, много затянутых сцен.

Но в чем тогда феномен рекордных сборов? По мнению кинокритика и режиссера Давида Шнейдерова, в благоприятно сложившихся обстоятельствах.

«Чебурашка» — это вполне достойное кино. Дмитрий Дьяченко — хороший режиссер, который делает крепкие фильмы. Мой любимый — «День радио». Но феноменальный прокатный успех картины объясняется прежде всего тем, что больше ничего и нет. Голливуда нет, да и подобной кинопродукции на экранах тоже нет. Нет хороших историй, культовых героев на несколько поколений, качественной картинки, хорошей работы артистов. Просто сложились благоприятные обстоятельства для такого успеха. Тут и новогодние каникулы, и знакомые герои, и отсутствие конкуренции. Но это точно не Феллини, не Тарковский, даже не Ролан Быков. Поэтому «Чебурашка» быстро уйдет в телевизионный прокат и не будет так же замечательно смотреться последующие годы, — объяснил Шнейдеров NEWS.ru.

С ним согласен и кинокритик Роман Григорьев. Он считает, что «в праздники у людей с детьми просто не было шанса не посмотреть „Чебурашку“».

Ведь помимо мощной рекламной кампании под кино выделили еще и огромное количество экранов. И всё это практически при полном отсутствии конкуренции. Ведь достойной альтернативы нашему «Чебурашке» в кинотеатрах попросту нет. И зритель в конечном итоге, как говорится, сам «поплыл в сети», — рассказал Григорьев.

При этом председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева уверена, что кассовый успех обусловлен именно мастерской работой команды. Удачно реанимировав героя Успенского, «Союзмультфильм» уже планирует снимать продолжение приключений нового Чебурашки. Это подтвердил генеральный продюсер картины Александр Троцюк.

Нам удалось создать ровно тот продукт, потребность в котором сейчас есть у аудитории. Мы попали в ее запрос, зрители нам доверились и остались удовлетворены. Будь голливудское кино, наша роспись была бы скромнее, но мы всё равно вышли бы на имеющиеся сейчас цифры, просто медленнее. «Чебурашка» получился универсальным событийным хитом, нам удалось его преподнести в форме, привлекательной для самой разной аудитории, и наш фильм стал главным кинособытием праздников, — рассказал Троцюк.

Фото: «Централ Партнершип» Фильм «Чебурашка»

По его мнению, «Чебурашка» и дальше будет занимать лидирующую позицию в прокате. Хотя кинокритик Давид Шнейдеров считает, что Клим Шипенко просто так не сдастся и попытается вернуть статус самого кассового режиссера современной России. Для этого у него есть как минимум две попытки: на 2023 год намечены премьеры фильмов «Вызов» с Юлией Пересильд и «Декабрь» с Александром Петровым о последних днях жизни Сергея Есенина.