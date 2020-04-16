«Это низко»: Петров отчитал Собчак за критику сериала

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Актёр Александр Петров на странице Ксении Собчак в социальной сети раскритиковал телеведущую, которая крайне негативно высказалась по поводу российского сериала «Колл-центр».

Журналистка с помощью нецензурной брани рассказала о своей оценке шоу и призвала штрафовать за рекомендацию таких проектов.

Петров на это ответил, что сам был одним из рекомендовавших «Колл-центр» к просмотру. По словам актёра, слова Собчак про сериал звучат грубо. Чтоб так высказываться о кино, отметил Петров, нужно иметь на это право, которого у журналистки нет.

Собчак не осталась в стороне и попросила артиста не отнимать у неё право критически говорить о чём-либо. На это Александр напомнил, что сама журналистка снималась в нескольких картинах, следовательно, ей не стоит хамски говорить о бывших коллегах.

И уважение к профессии, а «Колл-центр» — это профессия, должно быть. А когда такие яркие люди, как ты, из этой сферы говорят, что это ***** (фигня), — это неправильно. Это очень низко. Это грубо. Так быть не должно, — написал актёр в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, шоумен Александр Гудков стал гостем YouTube-шоу телеведущей Ксении Собчак. Звёзды затронули тему юмора в России.

Журналистка назвала артиста российской эстрады Максима Галкина «очень несмелым человеком». Она считает, что интервью, которое он дал Ирине Шихман, было «вылизанным».