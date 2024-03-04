«Это его путь»: актер «Слова пацана» о скандальных заявлениях Кологривого Кемстач не стал комментировать скандальные заявления Кологривого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Леон Кемстач

Леон Кемстач, исполнивший роль Пальто в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил, что никогда не был близко знаком с коллегой по съемочной площадке Никитой Кологривым. В разговоре с NEWS.ru на Всемирном фестивале молодежи он отказался комментировать скандальные заявления артиста, который тот успел сделать после обретения популярности.

Честно, я не был с Никитой близок и толком его как человека не знаю. Но если он так делает, то это его путь и его выбор, больше ничего сказать не могу, — сказал Кемстач.

Ранее Кологривый в разговоре с телеведущей Лерой Кудрявцевой признался, что замечает за собой звездную болезнь. На то же самое ему указывают родственники и близкие.

Режиссер фильма о политике Владимире Жириновском Александр Баранов опроверг слухи об участии в съемках актера Никиты Кологривого. Он подчеркнул, что кастинг на главную роль еще не проводился. Кроме того, по словам режиссера, он видел Кологривого только на фотографиях и ничего о нем не знает. Сам Кологривый успел снять видео с действующим лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, где выразил готовность исполнить роль одиозного политика.