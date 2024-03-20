Еще одна актриса предъявила обвинения Джонни Деппу Актриса Лола Глаудини рассказала, как Джонни Депп оскорблял ее во время съемок

Актриса Лола Глаудини рассказала, как на съемках фильма «Кокаин» на нее кричал и оскорблял Джонни Депп, передает Daily Mail. Артистка играла роль второго плана и однажды засмеялась во время монолога Деппа, после чего он вышел из себя.

По словам Глаудини, громко рассмеяться во время реплики Деппа приказал режиссер картины. Актер начал кричать и использовал множество обсценной лексики, добавила артистка. Она отметила, что очень расстроилась из-за этого, поскольку это был ее первый опыт в крупном фильме, а самого Деппа она считала идеалом. Позже, как рассказала актриса, Депп пришел к ней и объяснил, что вспылил, потому что ему трудно дается бостонский акцент.

При этом представители Деппа сообщили, что актер всегда старается поддерживать дружеские отношения с коллегами. Они также заявили, что другие члены съемочно группы иначе вспоминают тот день, например, продюсер Сэм Саркар, работавший звуковым технико, рассказал, что не помнит такого инцидента.

Летом 2023 года пиар-менеджер группы «ЯМОРЕ» заявила, что музыканты ведут переговоры с Джонни Деппом о его приезде в Россию для записи песни. Позже менеджер актера опроверг эти данные и подчеркнул, что в планах у звезды нет визита в Москву.