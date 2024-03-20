Актриса Лола Глаудини рассказала, как на съемках фильма «Кокаин» на нее кричал и оскорблял Джонни Депп, передает Daily Mail. Артистка играла роль второго плана и однажды засмеялась во время монолога Деппа, после чего он вышел из себя.
По словам Глаудини, громко рассмеяться во время реплики Деппа приказал режиссер картины. Актер начал кричать и использовал множество обсценной лексики, добавила артистка. Она отметила, что очень расстроилась из-за этого, поскольку это был ее первый опыт в крупном фильме, а самого Деппа она считала идеалом. Позже, как рассказала актриса, Депп пришел к ней и объяснил, что вспылил, потому что ему трудно дается бостонский акцент.
При этом представители Деппа сообщили, что актер всегда старается поддерживать дружеские отношения с коллегами. Они также заявили, что другие члены съемочно группы иначе вспоминают тот день, например, продюсер Сэм Саркар, работавший звуковым технико, рассказал, что не помнит такого инцидента.
Летом 2023 года пиар-менеджер группы «ЯМОРЕ» заявила, что музыканты ведут переговоры с Джонни Деппом о его приезде в Россию для записи песни. Позже менеджер актера опроверг эти данные и подчеркнул, что в планах у звезды нет визита в Москву.