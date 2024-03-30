Еще одна актриса из «Постучись в мою дверь» снимется в турецком «Холопе» Актриса Донгель сыграет возлюбленную главного героя в турецком ремейке «Холопа»

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Мелиса Донгель

Актриса Мелиса Донгель, снявшаяся в сериале «Постучись в мою дверь», сыграет одну из главных ролей в турецком ремейке «Холопа». Она воплотит в себе образ возлюбленной главного героя. В российской версии фильма эту роль исполнила Саша Бортич, передает The Girl.

Известно, что съемки кинокартины состоятся в июне. Они пройдут в тех же локациях, где ранее снимались сериалы «Великолепный век» и «Воскресший Эртугрул».

Главную роль исполнит другая звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин. В упомянутом сериале он сыграл главного героя Серкана Болата. В российской версии фильма «Холоп» снимался Милош Бикович.

Кресло постановщика турецкой адаптации занял один из самых известных и именитых режиссеров страны Онур Унул. Сюжет киноленты будет разворачиваться вокруг избалованного наследника Мете (Керем Бюрсин), который живет в крупнейшем городе Турции Стамбуле.

Ожидается, что картина отчасти будет повторять сюжет российского фильма. По словам продюсера Yellow, Black and White Жанны Шахшаевой, права на ремейк проданы более чем в 10 стран мира и уже созданы монгольские и французские версии отечественной комедии.