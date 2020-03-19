https://static.news.ru/photo/f31f5fea-69c0-11ea-9d29-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Brian Rothmuller/Icon Sportswire/Global Look Press

Американская актриса Эмма Стоун отменила свадебную церемонию. Решение связано с объявлением пандемии коронавируса.

В декабре 2019 года Стоун объявила о помолвке с режиссёром и продюсером Дэйвом Маккэри. Торжественное событие, которое должно было пройти в Лос-Анджелесе, пришлось отменить после того, как в городе ввели карантин, сообщает Page Six.

Новую дату пара объявит позже, когда закончится период действия ограничений.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Идрис Эльба рассказал, как мог заразиться коронавирусом. За 12 дней до того, как Эльба сдал анализы, он побывал на мероприятии в Лондоне, где присутствовала Софи Трюдо — жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Недавно у неё диагностировали COVID-19.