16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Эмма Стоун добилась крупной суммы от Disney после скандала с Йоханссон

17:21, 17 августа 2021
Эмма Стоун добилась крупной суммы от Disney после скандала с Йоханссон Эмма Стоун Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Американская актриса Эмма Стоун смогла добиться крупной суммы от компании Disney после скандала студии со Скарлетт Йоханссон. Звезда «Ла-Ла Ленда» получит восьмизначную сумму за фильм со своим участием «Круэлла», передаёт Just Jared со ссылкой на редактора The Hollywood Reporter Мэттью Беллони.

Аналогичный гонорар Стоун пообещали и за вторую часть «Круэллы». Примечательно, что для Йоханссон скандал обернулся совсем не так благополучно — накануне западные СМИ сообщили, что Disney разорвёт все связи с актрисой. Напомним, что Стоун решила подать в суд на компанию Disney вслед за Скарлетт.

Йоханссон подала иск в суд 29 июля. Контракт актрисы подразумевал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга «Чёрной Вдовы». Юристы считают, что релиз на Disney+ мог стоить ей свыше $50 млн.

Ранее стало известно, что Йоханссон снимется в новой картине Уэса Андерсона. Звезда в 2018-м работала над озвучкой мультфильма «Остров собак», режиссёром которого также является Андерсон. Название и детали сюжета нового проекта не разглашаются.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео