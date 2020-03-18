https://static.news.ru/photo/3ff93780-68fb-11ea-9951-fa163e074e61_660.jpg Эми Адамс Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская актриса Эми Адамс впервые завела аккаунт в Instagram. Таким образом она совместно со своей коллегой Дженнифер Гарнер запустила акцию Save The Stories, направленной на помощь американским детям во время пандемии коронавируса.

Артистки объяснили, что в США более 30 млн детей рассчитывают на школьное питание и, находясь на карантине, они не имеют к нему доступа. Суть акции — прочесть на камеру книжку и пожертвовать деньги в фонды помощи школьникам.

Эти средства помогут нам сделать так, чтобы семьи знали, как можно найти еду, когда школы закрыты, — рассказали Гарнер и Адамс.

Организация, с которой сотрудничают артистки, собираются развозить детям еду, предоставлять образовательные игрушки и книги, а также взять на себя поддержку школьной программы, чтобы дети смогли наверстать упущенное.

Как писал NEWS.ru, американская группа NOFX решила выпустить несколько новых песен подряд, чтобы подбодрить своих поклонников, находящихся на карантине. Изначально планировалось, что треки будут опубликованы летом.