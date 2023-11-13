Елена Цыплакова раскрыла детали крещения Егора Бероева Актриса Цыплакова: Егор Бероев попросил меня стать его крестной

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Елена Цыплакова

Актер Егор Бероев попросил коллегу Елену Цыплакову стать его крестной матерью во время работы в сериале «Семейные тайны», рассказала NEWS. ru актриса. Бероева крестили в Даниловском монастыре.

Я же тогда разговаривала со всеми актерами на площадке на тему веры. Он подошел и сказал: «Лена, хочу, чтобы вы были моей крестной». Мы его в Даниловском монастыре крестили, я помогала священнику, — рассказала народная артистка России.

Цыплакова отметила, что довольна своим крестником, он «вырос в глубокого актера и человека»: много занимается благотворительностью, сыграл в одном из проектов священника. Даниловский монастырь, где проходило крещение актера, считается одной из древнейших православных обителей столицы. С 2007 года в нем хранятся реликвии: башмачок и частица мощей святого Спиридона.

Ранее Егор Бероев комментировал отъезд деятелей культуры из России после начала СВО. По его мнению, артисты действовали «просто по глупости». Он сравнил их поведение с поведением людей, приветствовавших в канадском парламенте ветерана батальона СС «Галичина».

В марте состоялась столичная премьера нового российского фильма с Бероевым в главной роли. Он сыграл летчика-героя Дамира Юсупова в картине «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Сам пилот вместе с семьей тоже посетил премьеру.