«Экшн и страсти»: в 24 российских городах пройдет Фестиваль индийского кино В 24 российских городах пройдет Фестиваль индийского кино

Фото: Number 9 Films/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В 24 российских городах с 1 по 6 декабря пройдет пятый Фестиваль индийского кино — INDIAN FILMS FESTIVAL. Церемония открытия состоится 1 декабря в московском ТРЦ «Океания». Фильмом-открытием мероприятия станет приключенческий боевик «Пушпа. Восхождение» сценариста и режиссера Сукумара Банредди. Картину лично представят исполнители главных ролей: мегазвезды Аллу Арджун и Рашмика Манданна.

Перед показом картины для гостей фестиваля пройдет культурно-развлекательная программа, специально для которой художественный руководитель балета TODES Алла Духова поставила танцевальный номер под саундтрек из фильма «Пушпа. Восхождение». Зрители увидят традиционный ритуал зажжения лампы.

Кроме этой ленты в программу войдут еще пять хитов индийского кинематографа: «Меня зовут Кхан», «Танцор диско», «RRR: Рядом ревет революция», «Дангал» и «Бой».

Фестиваль организован кинокомпанией IndianFilms совместно с индийским культурно-национальным центром «Сита», при поддержке Министерства культуры РФ и посольства Индии в России.

Кинокартина российского режиссера Глеба Панфилова «Иван Денисович» по рассказу Александра Солженицына ранее взяла главный приз на 44-м международном кинофестивале Efebo d’Oro в итальянском Палермо. В международном прокате фильм называется «100 минут». Он участвовал в конкурсе кинокартин, снятых по литературным произведениям. Конкуренция была высокая, поскольку в конкурсе были представлены последние работы Пола Верховена и Фатиха Акина.