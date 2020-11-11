Экс-телохранитель Питта и Джоли раскрыл их главный страх

Бывший телохранитель голливудских актёров Брэда Питта и Анджелины Джоли Марк Биллингем рассказал об их главном страхе.
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Он рассказал, что их главным страхом всегда была безопасность детей, они постоянно переживали, что детей могут похитить, поэтому очень серьёзно относились к их окружению.
Марк также добавил, что больше всего его удивляло в поведении актёров их способность находить время на всё.
У них было время на всё, от семейной жизни до работы и благотворительности, — заявил он.
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