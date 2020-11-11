Экс-телохранитель Питта и Джоли раскрыл их главный страх

https://static.news.ru/photo/99d4fe7e-243a-11eb-abde-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/angelinajolie_offiicial

Бывший телохранитель голливудских актёров Брэда Питта и Анджелины Джоли Марк Биллингем рассказал об их главном страхе.

По данным Woman's Day, экс-охранник признался, что работать с актёрами «было здорово» и он многому у них научился. По словам 53-летнего Биллингема, его работа на Джоли и Питта всегда происходила в атмосфере взаимного уважения.

Он рассказал, что их главным страхом всегда была безопасность детей, они постоянно переживали, что детей могут похитить, поэтому очень серьёзно относились к их окружению.

Марк также добавил, что больше всего его удивляло в поведении актёров их способность находить время на всё.

У них было время на всё, от семейной жизни до работы и благотворительности, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что одна из пользователей социальной сети TikTok рассказала о случае, когда голливудского актёра Леонардо Ди Каприо выгнали из лифта.