Экранную запись тизера «Дюны» слили в Сеть

https://static.news.ru/photo/9c41dae8-ea82-11ea-9fea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Universal Studios и Universal Pictures

Экранная запись тизера фильма «Дюна» канадского режиссёра Дени Вильнёва попала в Сеть.

Качество ролика очень плохое, так как пока его можно увидеть только в кинотеатрах перед «Доводом» Кристофера Нолана. Официальный релиз тизера запланирован на 9 сентября. Премьера ленты намечена на 17 декабря.

Ранее NEWS.ru писал, что журнал Empire поместил на обложку актёрский состав «Дюны». Картина стала экранизацией одноимённого произведения американского писателя Фрэнка Герберта. Вместе с Тимоти Шаломе, сыгравшим главную роль, в проекте приняли участие Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендая, Хавьер Бардем и Шэрон Дункан-Брюстер. Все восемь артистов показаны на двух обложках в образах персонажей из ленты.