«Ей стало тяжело работать»: друг о долгой болезни Евгении Брик

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Во время армейской службы на Байконуре в 1980-е режиссёр Алексей Пиманов, сейчас президент холдинга «Красная звезда», столкнулся с сильнейшей дедовщиной, передаёт его слова KP.RU. Пиманов рассказал, что старослужащие угрожали убить и закопать в степи, с тех пор он может спать и слышать все шаги вокруг.

Первый год — это был тихий ужас. Запредельная дедовщина, а мы всем призывом упёрлись. <...> Мне было 22 года, три курса института. А деды с Западной Украины со всеми вытекающими....