Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»

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Главная роль Деда Славы в сериале «Вампиры средней полосы», которую исполняет актёр Михаил Ефремов, будет переснята. Об этом сообщил сыгравший в ленте одну из ролей Артём Ткаченко.

Отснята половина материала. Очевидно, что он будет переснят. Кто это будет, я не знаю, — рассказал РИА Новости актёр.

Ранее директор по маркетингу компании Yellow, Black and White Александр Ильин заявил, что решение продюсерами ещё не принято.

Михаил Ефремов снимался в роли предводителя вампиров, которые проживают в деревне под Смоленском и однажды решают начать войну с людьми.

Актёр Михаил Ефремов 8 сентября получил восемь лет колонии общего режима. Артисту зачли в наказание время, проведённое под домашним арестом, поэтому в исправительном учреждении он проведёт 7 лет и 10,5 месяца. Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.

8 июня Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. Прокурор просила приговорить Ефремова к 11 годам лишения свободы, максимальный срок, согласно Уголовному кодексу, — 12 лет. Прокурор полагает, что исправление подсудимого без изоляции от общества невозможно, писал NEWS.ru.