Эффект бабочки и женихи для Василисы: о чём «Иван Царевич и Серый Волк 5» С 29 декабря в российских кинотеатрах стартует мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5»

Фото: Кинокомпания «Вольга»

Кадры из мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк 5»

В новогодние каникулы российская анимация решила основательно порадовать детей и их родителей, выпустив накануне праздника сразу несколько крупных проектов. Помимо специальной серии «Маши и Медведя» в кино, студия «Мельница» представила пятую полнометражную историю про приключения Ивана Царевича и Серого Волка. Новый фильм, с одной стороны, дает отсылки к научной фантастике, с другой — повышает градус авантюризма, который балансирует между мертвым царством Аида и «Титаником». Каким получился мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 5» — в материале NEWS.ru.

Пятая история начинается с очередного ясного дня в Тридевятом царстве. Счастливые влюбленные живут в мире и согласии, вот только приключений им в жизни недостает. Тогда Иван уводит Василису к себе на родину — через забор, прямиком в Тридесятое царство. Там растет волшебный дуб, способный отправить путников туда, не знаю куда, чтобы они оказались там, не знаю где. Звучит неопределенно, но пара и ищет загадок. Иван и Василиса с удовольствием увлекаются двусмысленной игрой со временем и пространством, предложенной волшебным деревом, и не замечают, как меняют собственные судьбы.

Василиса всего лишь попросила дуб показать день ее свадьбы с Иваном. Увидев, как во время фотографирования бабочка садится суженому на плечо, царевна захотела спугнуть надоедливое насекомое, которое могло испортить кадр. Но такая незначительная, на первый взгляд, деталь в прошлом привела к тектоническим изменениям в будущем. А расхлебывать последствия неосторожного движения пришлось Ивану.

Взрослые зрители наверняка вспомнят про известный в естественных науках термин «эффект бабочки» и одноименный научно-фантастический фильм 2004 года с Эштоном Катчером. По теории ученых, небольшие различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении. Наглядное описание этого эффекта можно прочесть в стихотворении Самуила Маршака «Гвоздь и подкова»:

Не было гвоздя —

Подкова пропала.

Не было подковы —

Лошадь захромала.

Лошадь захромала —

Командир убит.

Конница разбита —

Армия бежит.

Враг вступает в город,

Пленных не щадя,

Оттого, что в кузнице

Не было гвоздя.

Вот и в жизни Ивана сработал эффект бабочки. Все четыре предыдущих фильма он старался создать с царевной настоящую семью, а теперь всё пришлось начать сначала. Ведь в измененном будущем про Ивана никто не знает: ни возлюбленная, ни ее отец Царь-батюшка, ни даже закадычный серый друг. Правда, Волк очень быстро заново проникся добрым юношей и даже вызвался помочь ему вернуть любовь Василисы. Пусть и необычными способами.

Например, Иван увлекает царевну на круизную прогулку по морским волнам на трёхпалубном судне. Ведь однажды романтика растопила лед в сердце строптивой красавицы. Сработает и во второй раз. А если к этому добавить запланированное крушение корабля в духе знаменитого «Титаника», то ставки охотника за девичьим сердцем резко возрастут. Только если бы все части плана срабатывали со стопроцентной точностью, не было бы приключения. Так что, разумеется, всё пошло не так.

Разработанный Серым Волком план затонул вместе с кораблем, а вымокшие герои оказались на необитаемом острове. Пока Иван заботой и вниманием старался привлечь внимание Василисы, в царских палатах шло активно сватали наследницу престола. Но, как водится, в свадьбах такого уровня об отношениях брачующихся речь идет в последнюю очередь. Куда важнее освоение царской казны и посягательство на земли.

Несмотря на злоключения персонажей, в сюжете нет конкретного отрицательного героя. Главный злодей — это злой рок судьбы, вызванный небрежным отношением к прошлому. Для наглядности создатели даже ненадолго вводят некоторых героев мифологии Древней Греции. Иван с Василисой попадают в загробный мир к Аиду, который показывает им переплетенные нити жизни героев. Но сам бог подземного мира вмешивается в судьбы влюбленных, заново запуская эффект бабочки.

И если сюжетные линии Александра Боярского, который помимо озвучки Серого Волка в этот раз еще занимался и сценарием вместо Леонида Бараца и Ростислава Хаита, пестрят неожиданностями, то характеры и поведение главных героев франшизы остаются в заданных рамках.

Это подтвердил и актер Никита Ефремов, озвучивавший Ивана Царевича с самой первой части.

Как меняется мой герой? Мне кажется, что это я меняюсь, взрослею, а Иван пока благостно остается прежним. За это мы его и ценим. Потому что он хоть и Царевич, но многое и от наивного дурачка в нем есть. Помните, как у Михаила Задорнова: «ра» — это «солнечный свет», а «ду» — значит «идти». То есть «дурак» — это «идущий к солнцу». Так что мой герой — этакое светлое пятно в нашем взрослом мире, — рассказал актер на премьере.

Учитывая непростую ситуацию в российском прокате, трудно представить, что «Иван Царевич и Серый Волк 5» подарит создателям внушительные кассовые сборы, как это было, например, в первый раз, когда при бюджете в $7,5 млн мультфильм собрал $29 млн. Но что он порадует зрителей в новогодние каникулы — это точно.