https://static.news.ru/photo/886bd8d6-2339-11ea-92be-fa163e074e61_660.jpg Эдриан Броуди Фото: Xinhua/Global Look Press

Американский актёр Эдриан Броуди сыграет главную роль в сериале, снятом по книге писателя Стивена Кинга.

Канал Epix займётся проектом на основе рассказа «Жребий Иерусалима», который был опубликован в сборнике «Ночная смена» в 1978 году, сообщает «Газета.ru».

Броуди исполнит роль капитана, который после смерти жены вместе с детьми въезжает в старый дом в небольшом городе. Здесь ему предстоит узнать страшные секреты родственников.

Начало съёмок сериала намечено на весну 2020 года, премьера запланирована на осень того же года.

На стриминговом сервисе Netflix вышел сериал «Ведьмак». Платформа опубликовала сразу все восемь эпизодов проекта.