https://static.news.ru/photo/1ff66516-d396-11e9-8c70-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Золотой ребёнок» Фото: Paramount Pictures

Голливудский актёр Эдди Мёрфи увиделся с исполнительницей роли маленького Будды в фильме «Золотой ребёнок» спустя 33 года после съёмок. Их встреча произошла на международном кинофестивале в Торонто.

Он был таким добрым, что я запомнила его очень хорошо, хоть мне и было шесть лет, — поделилась воспоминаниями Жасмин Л. Рит.

Ей пришлось играть в ленте роль мальчика. Сейчас Жасмин работает директором по организации мероприятий Hollywood Reporter. Мёрфи приехал в Канаду на презентацию картины «Меня зовут Долемайт». В ленте он сыграл музыканта, актёра и комика Руди Рэя Мура, передаёт Life .

Ранее News.ru писал, что Эдди Мёрфи вернётся в эфир телешоу «Субботним вечером в прямом эфире», которое 35 лет назад стало трамплином к его мировой известности. Передачу с актёром зрители смогут посмотреть 21 декабря.