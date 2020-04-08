«Джуманджи» с Дуэйном Джонсоном получит продолжение

https://static.news.ru/photo/cdaaeaf2-799e-11ea-9f8e-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Джуманджи. Новый уровень» Фото: Columbia Pictures

Фильм «Джуманджи» в новой версии получит продолжение. Проект пока что не будет в производстве из-за пандемии коронавируса.

Режиссёр Джейк Кэздан, снявший две предыдущие картины о приключениях в джунглях, рассказал, что первые переговоры о начале работы уже были проведены, передаёт Collider.

Едва мы начали обсуждать детали, как грянуло глобальное бедствие. Мы возобновим работу, как только всё уладится. Нам всем очень нравится работать вместе, и мы бы хотели сделать это снова, — сказал кинематографист.

Кэздан отметил, что работа над продолжением всегда вызов, так как фильм должен получиться самостоятельным, а не пытаться повторить успех предыдущих лент. Кроме того, ему был хотелось получше раскрыть персонаж злодея Йоргена Жестокого.

Как писал NEWS.ru, лента «Джуманджи. Новый уровень» собрала более миллиарда рублей. Непосредственно в день премьеры картина собрала свыше 32 млн рублей.