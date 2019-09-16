https://static.news.ru/photo/ba30656a-d84f-11e9-8569-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Режиссёр фильмов серии «Безумный Макс» Джордж Миллер запланировал продолжить франшизу и снять ещё две картины. Об этом журналистам в рамках 43-го Синепозиума в Санкт-Петербурге рассказал продюсер Иэн Смит.

По его словам, в будущих лентах Миллер задумал отдать дань уважения эпохе немого голливудского кинематографа.

Джордж Миллер планирует снять ещё два фильма из серии «Безумного Макса». В этих кинокартинах режиссер отдаст дань уважения эпохе немого кино, временам американского актера и режиссера Бастера Китона, — приводит ТАСС слова кинопродюсера.

Первый фильм в рамках франшизы «Безумный Макс» появился на больших экранах в 1979 году. Тогда главную роль в постапокалиптической ленте исполнял Мэл Гибсон.

На данный момент последний фильм серии вышел в 2015 году. Основным актёром в картине «Безумный Макс: Дорога ярости» стал британец Том Харди.

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