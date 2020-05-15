Джордж Миллер анонсировал подробности нового «Безумного Макса»

Фото: Кадр из фильма «Безумный Макс»/kinopoisk.ru

Итальянский режиссёр Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом», впервые вышедшего в 1932 году. Кинематографист Брайан Де Пальма в 1983 году выпустил свою версию картины с Аль Пачино в главной роли.

Гуаданьино известен по экранизации романа «Назови меня своим именем» и ремейку хоррора «Суспирия». Перезапуск «Лица со шрамом» уже несколько лет находится в разработке, и на место режиссёра ранее рассматривали Дэвида...