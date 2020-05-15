Джордж Миллер анонсировал подробности нового «Безумного Макса»

Австралийский режиссёр Джордж Миллер поделился деталями новой части фильма «Безумный Макс». Он рассказал, что будущий фильм расскажет предысторию главной героини «Дороги ярости» Фуриосы.
Актриса Шарлиз Терон не вернётся в картину, передаёт The New York Times. Сейчас на роль молодой Фуриосы Миллер ищет новую актрису.
Долгое время я думал, что мы сможем использовать графику для омоложения Шарлиз, но я не уверен, что технология находится на нужном уровне, — заявил кинематографист.
Как писал NEWS.ru, Джордж Миллер может начать съёмки пятой части фильма «Безумный Макс» осенью 2020 года. Картина уже получила неофициальное название «Пустошь».
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