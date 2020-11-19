Джордж Клуни подарил своим друзьям $14 миллионов

https://static.news.ru/photo/7a8dfdde-2a81-11eb-9bef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Джордж Клуни решил подарить своим друзьям $14 миллионов.

По его словам, в 2013 году он был холост и в какой-то момент осознал, что друзья очень ему дороги. В качестве благодарности за дружбу Клуни решил обналичить $14 миллионов из той суммы, что он получил за съёмки в фильме «Гравитация». Актёр разложил деньги по чемоданам и пригласил в гости 14 друзей — каждому из них досталось по миллиону.

Я подумал, что всё, что у меня есть, — это эти люди. За последние 35 лет они так или иначе много мне помогали, — рассказал Клуни в интервью GQ.

Актёр также добавил, что нередко спал у своих друзей дома, одалживал у них деньги, когда возникала такая необходимость. Известно, что имена 14 друзей включены в завещание Клуни.

Ранее NEWS.ru писал, что голливудский актёр Мэттью Макконахи заявил, что на сегодняшний день шанс того, что он может заняться политикой, крайне мал.

По признанию Макконахи, политика сейчас кажется ему безнадёжным делом.