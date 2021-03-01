Джордж Клуни и Джулия Робертс сыграют разведённых супругов

https://static.news.ru/photo/2e4aa3f6-7adf-11eb-b7bd-96000091f725_660.jpg Фото: Twitter\The Holliwood Reporter

Голливудские актёры Джордж Клуни и Джулия Робертс вместе снимутся в романтической комедии «Билет в рай». Режиссёром ленты выступит Ол Паркер.

По данным Deadline, лента от создателя мюзикла «Mamma Mia 2» (2018) выйдет на экраны уже в нынешнем году.

В фильме Клуни и Робертс сыграют бывших супругов, которые вновь объединятся и отправятся на Бали, чтобы помешать дочери совершить роковую ошибку, допущенную ими самими 25 лет назад.

Продюсерами картины выступят Тим Беван и Эрик Фелпнер, известные по работе над фильмами «Дневник Бриджит Джонс» и «Вселенная Стивена Хокинга», а также Сара Харви и Дебора Валдерстоун.

Ранее Джордж Клуни и Джулия Робертс уже снимались вместе в трилогии о «Друзьях Оушена» Стивена Содерберга и в криминальном триллере Джоди Фостер «Финансовый монстр».

Ранее NEWS.ru писал, что американский актёр Джордж Клуни признался, что неоднократно сталкивался с опасными ситуациями и дважды был на волосок от смерти.