Джонни Депп отреагировал на запрет своего фильма

Актёр Джонни Депп дал своё первое интервью после проигрыша дела о клевете. В нём он ответил на запрет своего фильма «Великий» из-за обвинений его бывшей супруги Эмбер Хёрд, передаёт The Sunday Times.

Кинокомпания MGM отказалась выпускать его новый фильм «Великий» после скандала. Напомним, что звезда «Пиратов Карибского моря» ранее проиграл серьёзное дело о клевете против британской газеты The Sun. Депп и Хёрд развелись в 2017 году. Спустя время актриса обвинила экс-супруга в насилии, после чего Депп подал иск о клевете на $50 млн. Дело он проиграл.

Несмотря на решение Голливуда, Депп всё ещё не верит, что фильм «Великий» не будет показан в кинотеатрах.

Некоторые фильмы трогают людей... и это влияет на жителей Минаматы и людей, которые переживают подобные вещи. А фильм не увидят в кино... из-за бойкота Голливуда. Эм, против меня? Ведь это всего лишь один человек, один актёр в неприятной и запутанной ситуации, — сказал он в интервью.

Кинолента повествует о фотографе, который пытался осветить последствия отравления ртутью жителей Минаматы в Японии в 1970-х годах. Отметим, в июльском заявлении MGM говорилось, что «Великий» «продолжает быть среди будущих релизов и в настоящее время дата выхода фильма в США неизвестна». Команда проекта верит, что Голливуд всё-таки покажет фильм.

Ранее сообщалось, что обвинённый в насилии Шайа Лабаф вернётся в кино в образе монаха.