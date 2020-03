https://static.news.ru/photo/e04298a4-5c6b-11ea-916c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pirates.disney.com

Американский актёр Джонни Депп, возможно, снова войдёт в образ Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». В 2018 году его отстранили от роли.

Издание We Got This Covered сообщает , что сейчас продюсеры студии Disney пытаются добиться возвращения Деппа в проект. Это будет уже шестой фильм о пиратах.

Отмечается, что Крэйг Мазин, создавший сериал «Чернобыль», и Тед Эллиот, участвовавший в создании предыдущих частей франшизы о приключениях Джека Воробья, пишут сценарий.

Как писал NEWS.ru, звезда сериала «Доктор Кто» и блокбастера «Мстители» Карен Гиллан может получить главную роль в перезагрузке «Пиратов Карибского моря».