Американский актёр Джонни Депп, возможно, снова войдёт в образ Джека Воробья в кинофраншизе «Пираты Карибского моря». В 2018 году его отстранили от роли.
Издание We Got This Covered
Отмечается, что Крэйг Мазин, создавший сериал «Чернобыль», и Тед Эллиот, участвовавший в создании предыдущих частей франшизы о приключениях Джека Воробья, пишут сценарий.
Как писал NEWS.ru, звезда сериала «Доктор Кто» и блокбастера «Мстители» Карен Гиллан может получить главную роль в перезагрузке «Пиратов Карибского моря».
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