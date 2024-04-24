«Джонни Депп был прав»: кинокритик раскритиковал современный Голливуд Кинокритик Гладильщиков раскритиковал голливудские фильмы за «предсказуемость»

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Джонни Депп

Голливудские фильмы за последние годы стали очень политкорректными и предсказуемыми, рассказал NEWS.ru кинокритик Юрий Гладильщиков. Он добавил, что разделяет точку зрения актера Джонни Деппа по поводу того, что американская киноиндустрия находится в упадке.

В Голливуде снимается и будет сниматься много хороших фильмов, но они действительно стали очень политкорректными и предсказуемыми. Так что я могу разделить точку зрения Джонни Деппа. Кинопроизводство в США давно стало «бухгалтерским». Там очень сильно просчитывается коммерческий расчет, и производственные компании основываются на ряде факторов даже при выпуске «больших» фильм, — рассказал Гладильщиков.

Кинокритик отметил, что Джонни Депп мог начать критиковать голливудские фильмы за предсказуемость еще 25 лет назад. Однако тогда у него еще не было столько влияния, пояснил эксперт.

Допустим, человек приносит в студию хороший сценарий фильма. Тогда начинается поиск спонсоров. Одно спонсора компания не может найти, потому что он боится вкладываться в новый, смелый проект. И тогда фильм делится между семью-восьмью инвесторами. Они начинают вносить в этот сценарий поправки. То есть выискивать все, что может сказаться на коммерческом успехе проекта. В итоге от изначально сценария практически ничего не остается. Такая система существует в Голливуде давно, — добавил Гладильщиков.

Джонни Депп раздражен и не хочет участвовать в голливудских проектах после скандала со своей бывшей женой Эмбер Херд. Вот почему он стал высказываться открыто и более резко, заключил кинокритик.

Ранее президент кинокомпании «Каропрокат» Алексей Рязанцев сообщил, что владельцы голливудских киностудий «с большим сожалением» уходили из России и могут вернуться через полтора-два года. По его мнению, после возвращения западных фильмов на отечественные экраны кинопрокатчикам следует резко сократить число иностранных лент и вместо 300 картин в год показывать 45–50 лучших блокбастеров.