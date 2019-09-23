https://static.news.ru/photo/e4babe4a-dea1-11e9-b018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hubert Boesl/Global Look Press

Джона Хилл («Волк с Уолл-стрит») может присоединиться к «Бэтмену» Мэтта Ривза. Актёр в данный момент ведёт переговоры со студией.

Продюсеры давно хотели, чтобы Хилл участвовал в проекте, но решения по кастингу были отложены в связи с поиском исполнителя роли Тёмного рыцаря. Сделка пока не завершена, и, по словам источников, всё может измениться, однако обе стороны выступают за включение Хилла в фильм.

Вопрос, кого в итоге сыграет звезда «Мачо и ботан», остаётся открытым. Но, как сообщает The Variety, он рассматривается на роль злодея. Кроме того, инсайдеры также упомянули о Джеффри Райте («Мир Дикого Запада»), который может стать новым комиссаром Гордоном.

Роль Бэтмена исполнит Роберт Паттинсон. Съёмки фильма могут начаться в конце 2019-го — начале 2020 года. Премьера ленты в России пройдёт 24 июня 2021 года.

Ранее News.ru сообщил, что режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц». В сиквеле появятся как персонажи из оригинального фильма, так и совершенно новые герои.