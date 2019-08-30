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Актёр Джон Малкович объяснил, почему согласился принять участие в съёмках продолжения сериала «Молодой Папа».

По его словам, ему понравилась лента, передаёт РИА Новости .

Я видел «Молодого Папу» и согласился принять участие в новом сезоне, потому что первый мне очень понравился. Меня также заинтересовала тема Ватикана и религии, — подчеркнул он.

Он добавил, что считает Паоло Соррентино уникальным режиссёром, который умеет рассказывать истории. Новый сериал стоит посмотреть людям, желающим поверить во что-то, заключил он.

Ранее News.ru писал, что американский рок-певец Мэрилин Мэнсон и актриса Шэрон Стоун снимутся в продолжении популярного сериала «Молодой папа». Телекомпания НВО, занимающаяся съёмками и показом многосерийного фильма, опубликовала фотографии звёзд в анонсе. Пока неизвестно, какие роли им достались.