Джон Чу снимет картину о краже китайских культурных артефактов

https://static.news.ru/photo/7d147848-78f7-11eb-af60-96000091f725_660.jpg Джон Чу Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Режиссёр фильмов «Иллюзии обмана 2» и «Безумно богатых азиатов» Джон М Чу планирует снять ленту The Great Chinese Art Heist («Большая кража китайского искусства») про похищение ценностей из музеев Европы. В основу сюжета положат знаменитую статью Алекса Палмера. Сейчас идёт поиск сценариста для адаптации истории для кино.

В материале говорится о множестве ограблений, когда злоумышленники забрали с собой древние артефакты Поднебесной. Чаще всего пропадали реликвии, привезённые из старого Летнего дворца в Пекине, переживший в 1860 году набег французских солдат. Никто так и не выяснил, кто стоял за преступлениями, но «добыча» бандитов возвращается в КНР. Получается, что новое поколение обеспеченных граждан КНР собирает произведения искусства из Летнего дворца, передаёт портал Deadline.

Между тем музеи не собираются раскрывать подробностей грабежей, так как кражи ставят учреждения в уязвимое положение: все начинают сомневаться в их безопасности. Никто не хочет жертвовать музеям произведения искусства, а их страховые ставки резко возрастают.

Кроме того, стриминговый сервис Netflix планирует выпустить аниме-сериал по мотивам франшизы «Терминатор». Проект пока находится на ранней стадии разработки, сюжет держат в секрете. Однако известно, что шоу займётся кинокомпания Skydance, приложившая руку к последним двум картинам про знаменитого киборга. Также за мультипликацию возьмутся специалисты японской студии Production I.G, известной благодаря экранизации манги «Призрак в доспехах», а также лентам «Восточный Эдем» и «Би: Начало».

Также Тим Бёртон снимет сериал Wednesday, основанный на истории про «Семейку Аддамс». Соответствующий релиз размещён на официальном сайте стриминговой платформы Netflix. Этот проект станет дебютом режиссёра на телевидении. Шоу будет состоять из восьми эпизодов, центральным персонажем станет Уэнздэй — дочь Мартиши и Гомеса Аддамсов — и тема её взросления. Сериал расскажет о временах, когда девочка училась в Nevermore, где овладела экстрасенсорными способностями, предотвратила серию убийств и разгадала тайну родителей, писал NEWS.ru.