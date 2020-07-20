Джим Керри вспомнил, о чём думал за десять минут до смерти

https://static.news.ru/photo/f0fe4e06-c988-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Джим Керри Фото: Nbc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канадский актёр Джим Керри рассказал, о чём задумался на Гавайях после ошибочного объявления о ракетной атаке, прозвучавшего в 2018 году. По его словам, сначала он хотел спрятаться, но затем решил просто сидеть и смотреть на Тихий океан.

Я просто решил быть честным перед Богом и вспомнить с благодарностью обо всех счастливых моментах, которые я пережил. Это было прекрасно, — поделился откровениями комик в Tonight Show.

При этом идиллию, в которой он пребывал в тот период, пришлось прервать нецензурной бранью. Так Керри отреагировал на сообщение, что объявление о баллистической ракете было ошибкой.

Актёр появился на Tonight Show, чтобы представить свою книгу «Мемуары и дезинформация», написанную в соавторстве писательницей Даной Вачон. Она появилась на прилавках книжных магазинов 5 мая 2020 года. Обложку книги украшает испуганное лицо Керри.

Это моё лицо после того, как я узнал, что мне осталось жить 10 минут, — с иронией отметил актёр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что американский телеканал Showtime закрыл сериал «Шучу», главную роль в котором исполнил Джим Керри. Шоу, запуск которого состоялся в 2018 году, получило всего два сезона. Проект стал вторым случаем сотрудничества Керри и режиссёра Мишеля Гондри, который поставил почти половину эпизодов. Новые эпизоды по рейтингам сильно отставали от первой части проекта, что, предположительно, послужило причиной отмены.