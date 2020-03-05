Американский актёр Джереми Реннер объявил, что снова начал работу над ролью персонажа Соколиный глаз вселенной Marvel.
Реннер опубликовал в Instagram сториз с логотипом своего героя. Сериал для стриминговой платформы Disney+ был анонсирован в 2019 году.
Пора делать растяжку, — написал артист в публикации.
Пост актёра стал первой новостью о работе над проектом после того, как Marvel объявил о том, что сериал утвердили.
Ранее сообщалось, что Джереми Реннера могут убрать из вселенной Marvel после того, как бывшая жена актёра Сонни Пачеко обвинила его в угрозах убийства. Disney рассматривала возможность найти других кандидатов на роль Соколиного Глаза.
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