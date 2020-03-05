https://static.news.ru/photo/2fdb0034-5ebc-11ea-86cd-fa163e074e61_660.jpg Скрин из сториз Джереми Реннера

Американский актёр Джереми Реннер объявил, что снова начал работу над ролью персонажа Соколиный глаз вселенной Marvel.

Реннер опубликовал в Instagram сториз с логотипом своего героя. Сериал для стриминговой платформы Disney+ был анонсирован в 2019 году.

Скрин из сториз Джереми Реннера

Пора делать растяжку, — написал артист в публикации.

Пост актёра стал первой новостью о работе над проектом после того, как Marvel объявил о том, что сериал утвердили.

Ранее сообщалось, что Джереми Реннера могут убрать из вселенной Marvel после того, как бывшая жена актёра Сонни Пачеко обвинила его в угрозах убийства. Disney рассматривала возможность найти других кандидатов на роль Соколиного Глаза.