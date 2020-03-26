Фильм «Джентльмены» британца Гая Ричи стал самой кассовой киноработой режиссёра в России.
Об успехе картины в стране сообщила пресс-служба кинопрокатчика «Вольга»,
Двадцать пятого марта криминальная комедия «Джентльмены», достигнув по сборам показателя 1219436988 рублей, согласно данным сервиса мониторинга Rentrak, стала самой успешной картиной Гая Ричи на территории России, — говорится в сообщении компании «Вольга».
«Джентльмены» выбились в лидеры по сборам в стране на третью неделю после премьеры, писал NEWS.ru. Такое довольно редко происходит с картинами в прокате.
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