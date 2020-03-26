https://static.news.ru/photo/bebfc72a-6f43-11ea-8339-fa163e074e61_660.jpg Фото: thegentlemen.movie

Фильм «Джентльмены» британца Гая Ричи стал самой кассовой киноработой режиссёра в России.

Об успехе картины в стране сообщила пресс-служба кинопрокатчика «Вольга», передаёт РИА Новости. Прошлым проектом Ричи, ставшим рекордсменов в РФ, была предыдущая лента кинематографиста «Аладдин», вышедшая в 2019 году.

Двадцать пятого марта криминальная комедия «Джентльмены», достигнув по сборам показателя ‪1219436988‬ рублей, согласно данным сервиса мониторинга Rentrak, стала самой успешной картиной Гая Ричи на территории России, — говорится в сообщении компании «Вольга».

«Джентльмены» выбились в лидеры по сборам в стране на третью неделю после премьеры, писал NEWS.ru. Такое довольно редко происходит с картинами в прокате.