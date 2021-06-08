Дженнифер Лопес заключила многолетний контракт с Netflix

https://static.news.ru/photo/333afcae-c86d-11eb-85a4-96000091f725_660.jpg Дженнифер Лопес Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Американская актриса, певица Дженнифер Лопес поддержит женщин в киноиндустрии — звезда заключила многолетний контракт с Netflix. Теперь её продюсерская компания будет заниматься производством шоу, сериалов и фильмов для стриминг-сервиса, передаёт Deadline.

Речь идёт о Nuyorican Productions. Это американская производственная компания, основанная Джей Ло и продюсером Бенни Мединой.

Я счастлива сообщить о моём новом сотрудничестве с Netflix. Элейн (бизнес партнёр Лопес по Nuyorican Productions. — NEWS.ru), Бенни и я считаем, что для нас нет лучшего дома, чем прогрессивная компания по созданию контента, которая стремится бросить вызов общепринятым представлениям. <...> С нетерпением ждём возможности приступить к работе как можно скорее, — поделилась Дженнифер Лопес.

В ближайшее время актриса также появится в двух фильмах Netflix — боевике «Мать» и триллере «Шифр», экранизации романа Изабеллы Малнонадо о женщине — агенте ФБР.

Ранее сообщалось, что Netflix нашёл новые источники для вдохновения: американский стриминг-сервис снимет популярный рассказ с Reddit с Блейк Лайвли в главной роли. Это будет психологический триллер.