Дженнифер Лопес снялась в фильме, который сама спродюсировала Daily Mail: Дженнифер Лопес появилась в фильме «Атлас» от Netflix

Фото: Netflix

Кадр из тизера к фильму «Атлас»

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в новом научно-фантастическом фильме «Атлас» от Netflix, сообщает Daily Mail. Знаменитость появилась в первом трейлере кинокартины, повествующей о борьбе человечества с искусственным интеллектом. Согласно пресс-релизу, в фильме будет рассказана история ученого, который присоединился к миссии по поимке опасного робота.

В центре сюжета «Атласа» блестящий аналитик данных с глубоким недоверием к искусственному интеллекту, который присоединяется к миссии по поимке робота-ренегата, с которым у нее общее таинственное прошлое. Но когда планы идут наперекосяк, ее единственная надежда спасти будущее человечества от искусственного интеллекта — это доверять ему, — говорится в публикации.

В фильме также снимаются Симу Лю, Стерлинг К. Браун и Абрахам Попула. Режиссером кинокартины выступил Брэд Пейтон. Известно, что продюсером является сама Лопес. Фильм дебютирует на стриминговой платформе 24 мая.

Ранее Лопес расплакалась во время съемок документального фильма «Величайшая история любви, о которой никогда не рассказывали» о своих отношениях с актером Беном Аффлеком. По словам артистки, Аффлек заставил ее обрести уверенность и увидеть собственные трогательные черты.