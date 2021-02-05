Дженифер Лоуренс пострадала во время взрыва на съёмках

https://static.news.ru/photo/761c5cfc-6819-11eb-8b78-96000091f725_660.jpg Фото: Brian Cahn / globallookpress

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс пострадала во время съёмок фильма «Не смотри вверх» Адама Маккея. Во время контролируемого взрыва, ей в глаз прилетел кусок стекла.

Как сообщили источники издания TMZ, взрыв пошёл не так как рассчитывала команда и травмировал актрису. Осколок разрезал веко Лоуренс, у неё началось кровотечение, но масштаб проблемы пока неизвестен, её осматривают медики .

Впрочем, источник со съёмочной площадки уверяет, что «всё было не так уж плохо».

Съемки картины проходят в Бостоне, Лоуренс участвовала в сцене вместе с партнёром по фильму Тимоти Шаламе. Актриса была внутри ресторана, когда предполагалось, что окно взорвётся.

Производство картины приостановлено.

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