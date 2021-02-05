Дженифер Лоуренс пострадала во время взрыва на съёмках

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс пострадала во время съёмок фильма «Не смотри вверх» Адама Маккея. Во время контролируемого взрыва, ей в глаз прилетел кусок стекла.
Как
Впрочем, источник со съёмочной площадки уверяет, что «всё было не так уж плохо».
Съемки картины проходят в Бостоне, Лоуренс участвовала в сцене вместе с партнёром по фильму Тимоти Шаламе. Актриса была внутри ресторана, когда предполагалось, что окно взорвётся.
Производство картины приостановлено.
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