Гонконгский актёр Джеки Чан успокоил поклонников и сообщил, что не находится на карантине по коронавирусу.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чан изолирован и находится под наблюдением специалистов. Он
Благодарю всех за беспокойство! Я в порядке и очень здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не на карантине. Я надеюсь, что все тоже будут здоровы! — написал он.
Отмечалось, что артист мог заразиться Covid-19 на вечеринке, где присутствовал заболевший человек.
Как писал NEWS.ru, Джеки Чан вышел на подиум в качестве модели. Он посетил Неделю мужской моды в Париже и поддержал китайский бренд Li-Ning.
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