https://static.news.ru/photo/7b48698a-5976-11ea-af6a-fa163e074e61_660.jpg Джеки Чан Фото: Ju Huanzong/Xinhua/Global Look Press

Гонконгский актёр Джеки Чан успокоил поклонников и сообщил, что не находится на карантине по коронавирусу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Чан изолирован и находится под наблюдением специалистов. Он опроверг новость в своём Instagram.

Благодарю всех за беспокойство! Я в порядке и очень здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не на карантине. Я надеюсь, что все тоже будут здоровы! — написал он.

Отмечалось, что артист мог заразиться Covid-19 на вечеринке, где присутствовал заболевший человек.

Как писал NEWS.ru, Джеки Чан вышел на подиум в качестве модели. Он посетил Неделю мужской моды в Париже и поддержал китайский бренд Li-Ning.