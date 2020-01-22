Гонконгский актёр Джеки Чан вышел на подиум в качестве модели.
Чан посетил неделю мужской моды в Париже и поддержал китайский бренд Li-Ning,
Марка была основана в 1990 году китайским гимнастом и трёхкратным олимпийским чемпионом Ли Нином, который производит одежду для спорта и активного образа жизни.
Отмечается, что актёр не только выступил моделью, но и принял участие в создании коллекции осень-зима 2020 года.
Как писал NEWS.ru, Джеки Чан рассказал, что чуть не погиб во время съёмок нового боевика «Авангард». Он заявил, что оказался в ловушке под камнями и чуть не утонул.
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